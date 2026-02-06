Albanese superstar al forum di Al Jazeera | con lei il capo di Hamas e un ministro di Maduro

Francesca Albanese, kefiah al collo e cuore pro Pal, si prepara alla nuova avventura per la causa dei popoli (non tutti). Stavolta non bada a spese. Sarà ospite della tre giorni di Al Jazeera, che riunisce a Doha un nutrito numero di ospiti internazionali per un'edizione speciale del network. Il forum è dedicato alla causa palestinese e "all'equilibrio di potere regionale nel contesto di un mondo multipolare emergente". L'ultima della compagna Albanese: la lezione al forum di Al Jazeera. A Doha, insieme alla relatrice Onu che considera la mattanza del 7 ottobre un atto di resistenza legittima, ci sarà la crema dell'islamismo radicale.

