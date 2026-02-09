Guido Damini porta la storia dell’umanità al Teatro de’ Servi

Guido Damini porta la sua comicità al Teatro de’ Servi di Roma. L’attore e comico propone uno spettacolo di stand-up in cui ripercorre tutta la storia dell’umanità in 90 minuti. L’appuntamento è per il 18 febbraio alle 21, in un teatro sempre più frequentato da chi cerca risate e riflessioni rapide sulla vita e il passato.

Cosa: Lo spettacolo di stand-up comedy L'intera storia dell'umanità in 90 minuti.. Dove e Quando: Al Teatro de' Servi di Roma, il 18 febbraio alle ore 21.. Perché: Un approccio ironico e dissacrante alla divulgazione storica che trasforma le grandi sconfitte del passato in uno show coinvolgente.. La storia non è fatta solo di date polverose e busti di marmo immobili nel tempo; è un flusso caotico di decisioni umane, spesso bizzarre e frequentemente fallimentari. Con questa consapevolezza, il palcoscenico romano si prepara ad accogliere una delle voci più originali della nuova divulgazione italiana.

