Guido Damini in L’intera storia dell’umanità in 90 minuti il 18 febbraio al Teatro de’ Servi a Roma

Il 18 febbraio, il Teatro de’ Servi di Roma ospita Guido Damini con il suo spettacolo “L’intera storia dell’umanità in 90 minuti”. Una serata di stand-up comedy dove il comico ripercorre in modo rapido e divertente i momenti salienti della storia dell’uomo. Damini promette risate e riflessioni, tutto in un’ora e mezza di spettacolo che non vuole perdere nessuno.

Produzioni Timide presenta GUIDO DAMINI in L’intera storia dell’umanità in 90 minuti 18 FEBBRAIO ORE 21 TEATRO DE’ SERVI- ROMA Appuntamento con la stand-up comedy al Teatro de’ Servi, il 18 febbraio, con Guido Damini in L’INTERA STORIA DELL’UMANITA’ IN 90 MINUTI. Guido Damini, cremonese, classe ’95, “storico da bar” specializzato nella narrazione di disfatte epiche, senza mai abbandonare la leggerezza e l’ironia che lo contraddistinguono. È laureato cum laude in storia moderna. Dal 2021 cura la rubrica “Guido nella storia” in onda con Andrea e Michele su Radio Deejay e conduce il podcast “Le Caporetto degli altri”, serie prodotta da One Podcast, dedicata al lato meno trionfante della storia di popoli e condottieri immortalati nel fragore delle loro sconfitte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

