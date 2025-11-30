Alla guida con droga o alcol nel sangue | pioggia di patenti ritirate

LLa Polizia Locale di Rezzato ha intensificato i controlli serali e notturni sulle strade cittadine per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del servizio Smart – Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

stretta della polizia di stato contro alcol e droga alla guida: notte di controlli serrati sulle strade triestine - facebook.com Vai su Facebook

Rifiutare l'esame antidroga alla guida è reato? - laleggepertutti.it/746536_rifiuta… - #Droga #TestAntidroga #TestSalivare Vai su X

Alla guida con droga o alcol nel sangue: pioggia di patenti ritirate - L’attività, svolta nell’arco di due fine settimana consecutivi, ha portato al ritiro di 13 patenti: in diversi casi i conducenti sono risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, ... Segnala bresciatoday.it

Alcol e droga al volante, ritirate 10 patenti nel Friuli Occidentale: ecco dove - Dieci automobilisti positivi ad alcol o droga fermati dai Carabinieri di Pordenone nei controlli per la sicurezza stradale. Si legge su nordest24.it

Droga e alcol alla guida, a Jesi e Senigallia controlli e multe - Guida pericolosa, abuso di alcol e assunzione di droghe al volante nel mirino dei carabinieri della Provincia di Ancona che hanno denunciato nove persone trovate alla guida, e di questi 4 erano sotto ... Si legge su ansa.it