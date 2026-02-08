Scontri a corteo Milano contro Olimpiadi Meloni | Nemici dell’Italia e degli italiani

Stamattina a Milano alcune decine di persone si sono radunate per manifestare contro le Olimpiadi invernali. La protesta si è scontrata con le forze dell’ordine, che hanno cercato di mantenere l’ordine. Nel frattempo, il governo di Giorgia Meloni ha definito gli oppositori come “nemici dell’Italia e degli italiani”. Mentre la città si prepara all’evento internazionale, ci sono tensioni tra chi sostiene i grandi eventi e chi li vede come un peso. Restano da capire come si svilupperanno le prossime settimane.

(Adnkronos) – "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi" Milano Cortina 2026. "Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano 'contro le Olimpiadi', facendo. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La leader di FdI attacca duramente chi ha protestato contro le Olimpiadi a Milano.

Durante il corteo contro le Olimpiadi, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Corteo contro le Olimpiadi a Milano, scontri tra manifestanti e la polizia. Sei fermati; Tensione a Milano al corteo contro le Olimpiadi: lanci di petardi, la polizia risponde con cariche e idranti; Milano, manifestazione contro le Olimpiadi: 5mila in corteo, fuochi d’artificio e cariche; Scontri al corteo anti-Olimpiadi a Milano.

Milano, manifestazione contro le Olimpiadi: 5mila in corteo, scontri e cinque fermiA sfilare contro l’organizzazione dei Giochi i movimenti antagonisti nel corteo nazionale in cui confluiscono gruppi in arrivo da tutto il nord Italia ... lastampa.it

Scontri al corteo anti-Olimpiadi, Meloni: Sono bande di delinquenti nemici dell'ItaliaMigliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, ... iltempo.it

Scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro le Olimpiadi a Milano: due agenti feriti, sei fermi. https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/02/partito-il-corteo-a-milano-oltre-3000-persone-contro-le-olimpiadi-758eec71-66f0-45e6-8062-8a0fb47a102d. facebook

Milano, scontri al corteo degli antagonisti contro i Giochi. Sei attivisti portati in Questura x.com