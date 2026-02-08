La premier Meloni attacca chi si oppone alle Olimpiadi di Milano-Cortina, definendoli “delinquenti” e nemici dell’Italia. Nel frattempo, migliaia di italiani si impegnano senza sosta, molti come volontari, per garantire che l’evento si svolga senza problemi. L’obiettivo è far brillare il nostro Paese davanti al mondo.

“Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano ‘contro le Olimpiadi’, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni: “Contro le Olimpiadi delinquenti nemici dell’Italia”

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

Questa mattina a Bologna sono stati trovati cavi di treno incendiati e tranciati sulla linea dell’Alta Velocità verso Venezia.

Durante il corteo contro le Olimpiadi, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ecco i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano contro le Olimpiadi.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Meloni vede Vance e Rubio a Milano: Rafforziamo la collaborazione. In piazza cortei contro l'Ice; Meloni: Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia; Meloni: 'Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia'; Scontri a corteo Milano contro Olimpiadi, Meloni: Nemici dell'Italia e degli italiani.

Giorgia Meloni: «Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia». E pubblica i video degli scontri a MilanoGiorgia Meloni durissima contro i manifestanti che ieri hanno preso parte agli scontri di Milano contro le Olimpiadi. In un post sui social la premier ... msn.com

Milano-Cortina, Meloni Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell'italiaROMA (ITALPRESS) – Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perchè tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo ... iltempo.it

Meloni dopo gli scontri di Milano: 'Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia' #ANSA x.com

Meloni dopo gli scontri di Milano: 'Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia' #ANSA facebook