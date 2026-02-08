Il Gubbio batte il Campobasso 1-0 e conquista punti importanti in casa. Minta segna il gol decisivo, mentre Krapikas si supera con una parata salva risultato. Dopo la sconfitta contro il Bra, i padroni di casa mostrano carattere e voglia di riscatto, portandosi a casa la seconda vittoria di fila tra le mura amiche.

Gubbio (Perugia), 8 febbraio 2026 – Reagire dopo la sconfitta contro il Bra era l’obbligo del Gubbio, che contro il Campobasso infila la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche e prova a risalire la china. Tre punti molto importanti per il morale e per la classifica, che ora sorride di più ai rossoblù di mister Di Carlo, che a causa delle assenze di Rosaia e Di Massimo torna al 3-5-2 ma riesce a sfruttare al meglio le occasioni capitate e create. Il match, anche se pieno di imprecisioni, offre emozioni già nel primo tempo. Al 3° Varone recupera su errore di Tantalocchi e calcia da lontano sfiorando l’incrocio dei pali, poco dopo è La Mantia che impatta da corner ma manda alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gubbio-Campobasso 1-0: Minta segna, Krapikas para

Il Gubbio torna in campo domani per affrontare il Campobasso.

