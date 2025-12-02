Nuovi lavori sulla condotta | sei comuni della provincia senza acqua per un giorno intero
Senza acqua per un’intera giornata. Acqualatina ha infatti annunciato una nuova interazione idrica che martedì 9 dicembre interessa sei comuni della provincia pontina, vale a dire Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. Nella stessa giornata sono in programma infatti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuovi box e aree di sgambamento, completati i lavori al canile municipale. Ecco le opere realizzate - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi lavori sulla Metro A: interventi a Battistini e Lepanto Vai su X
Sei in condotta? Compito di cittadinanza - E chi non lo raggiungerà dovrà sostenere il "compito di cittadinanza". Come scrive ilgiornale.it