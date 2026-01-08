Guasto a condotta adduttrice | dozzine di Comuni senza acqua

Da anteprima24.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di un guasto alla condotta adduttrice a San Potito Ultra, numerosi comuni della zona stanno sperimentando interruzioni nell’erogazione dell’acqua. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato l’accaduto, che ha causato disservizi temporanei. La società sta intervenendo per riparare il problema nel minor tempo possibile, garantendo il ripristino del servizio e aggiornamenti costanti sulla situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti A lto Calore Servizi S.p.A. comunica l’improvvisa rottura di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di San Potito Ultra. I tecnici di ACS sono prontamente intervenuti, Lavori di riparazione sono già in corso. A seguito del guasto nella giornata odierna potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nei seguenti Comuni: Atripalda (frazione Cerzete), Aiello Del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, San Michele di Serino (rurale), Mercogliano, Monteforte irpino, San Potito Ultra (rurale), Pratola Serra, Roccabascerana, Pietrastornina, Mugnano Del Cardinale, Ospedaletto D’Alpinolo, Summonte, Sant’Angelo a Scala. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

guasto a condotta adduttrice dozzine di comuni senza acqua

© Anteprima24.it - Guasto a condotta adduttrice: dozzine di Comuni senza acqua

Leggi anche: Nuovi lavori sulla condotta: sei comuni della provincia senza acqua per un giorno intero

Leggi anche: Si rompe l'adduttrice principale del Verde: niente acqua in quattro Comuni e provinciale chiusa al traffico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Guasto a una condotta idrica, la città di Matera sarà senz'acqua nella Domenica delle Palme VIDEO - «A causa di un guasto sulla condotta adduttrice, in contrada Trasano», a Matera l’erogazione idrica, già sospesa in data odierna dalle ore 19 in alcune zone rurali (Borgo Venusio, quartiere ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Guasto a una condotta, domenica 12 aprile la città di Matera senz'acqua - "A causa di un guasto sulla condotta adduttrice, in contrada Trasano", a Matera l'erogazione idrica, già sospesa in data odierna dalle ore 19 in alcune zone rurali (Borgo Venusio, quartiere Ecopolis e ... ansa.it

Matera, interrotta la fornitura di acqua per un guasto a una condotta: scuole chiuse - A seguito di un guasto su una condotta in contrada Trasano, nel comune lucano è stata interrotta l'erogazione di acqua. tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.