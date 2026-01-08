Guasto a condotta adduttrice | dozzine di Comuni senza acqua
A causa di un guasto alla condotta adduttrice a San Potito Ultra, numerosi comuni della zona stanno sperimentando interruzioni nell’erogazione dell’acqua. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato l’accaduto, che ha causato disservizi temporanei. La società sta intervenendo per riparare il problema nel minor tempo possibile, garantendo il ripristino del servizio e aggiornamenti costanti sulla situazione.
Tempo di lettura: 2 minuti A lto Calore Servizi S.p.A. comunica l’improvvisa rottura di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di San Potito Ultra. I tecnici di ACS sono prontamente intervenuti, Lavori di riparazione sono già in corso. A seguito del guasto nella giornata odierna potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nei seguenti Comuni: Atripalda (frazione Cerzete), Aiello Del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, San Michele di Serino (rurale), Mercogliano, Monteforte irpino, San Potito Ultra (rurale), Pratola Serra, Roccabascerana, Pietrastornina, Mugnano Del Cardinale, Ospedaletto D’Alpinolo, Summonte, Sant’Angelo a Scala. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
