Guasto a condotta adduttrice | dozzine di Comuni senza acqua

A causa di un guasto alla condotta adduttrice a San Potito Ultra, numerosi comuni della zona stanno sperimentando interruzioni nell’erogazione dell’acqua. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato l’accaduto, che ha causato disservizi temporanei. La società sta intervenendo per riparare il problema nel minor tempo possibile, garantendo il ripristino del servizio e aggiornamenti costanti sulla situazione.

