Il sindaco di Caronno Pertusella ha inviato una lettera a Ferrovie Nord per denunciare la situazione di degrado in cui versa la stazione ferroviaria cittadina. Nella comunicazione si sottolineano le gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali che da tempo affliggono lo scalo, chiedendo un intervento tempestivo per restituire decoro e sicurezza ai pendolari. Secondo quanto lamentato, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Stazione di Caronno nel degrado, il sindaco scrive a Ferrovie Nord