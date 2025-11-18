Stazione di Caronno nel degrado il sindaco scrive a Ferrovie Nord
Il sindaco di Caronno Pertusella ha inviato una lettera a Ferrovie Nord per denunciare la situazione di degrado in cui versa la stazione ferroviaria cittadina. Nella comunicazione si sottolineano le gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali che da tempo affliggono lo scalo, chiedendo un intervento tempestivo per restituire decoro e sicurezza ai pendolari. Secondo quanto lamentato, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
