Guardate incredibile… Addio Patrizia De Blanck cosa è successo dopo la notizia data dalla figlia Giada

Dopo la notizia data dalla figlia Giada, il mondo dello spettacolo si è svegliato con il cuore pesante. Patrizia De Blanck, icona di stile e di personalità forte, non c’è più. La sua scomparsa ha colto di sorpresa molti, che la ricorderanno sempre per la sua eleganza e il suo modo di vivere senza compromessi. La notizia ha fatto subito il giro dei social e delle prime pagine, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Il mondo dello spettacolo italiano saluta una figura che per decenni ha incarnato un'idea precisa di eleganza, mondanità e libertà di spirito. La notizia è arrivata in punta di piedi, senza clamore, come del resto era stato l'ultimo tratto della sua vita. A 85 anni se n'è andata Patrizia De Blanck, la soubrette dal sangue blu che aveva attraversato epoche diverse della televisione e della cronaca rosa, lasciando un segno riconoscibile fatto di carattere, ironia e autenticità. Per molto tempo, attorno alle sue condizioni di salute, non era trapelato nulla. Nessuna apparizione pubblica, nessun commento, nessuna indiscrezione. Nella notte, Giada De Blanck ha annunciato la morte della madre, Patrizia De Blanck.

