Mercato Juve | l’addio a parametro zero ingolosisce i bianconeri! Occasione ghiotta per la dirigenza in vista della prossima estate Pochi dubbi sul suo futuro

Mercato Juve: l’addio a zero stuzzica i bianconeri! Occasione importante per la dirigenza per la prossima estate. Novità sul suo futuro. La stabilità difensiva del Milan rischia di essere seriamente compromessa da un’incognita che aleggia sopra Milanello anche in questi giorni di festa. La questione portiere è diventata prioritaria per i vertici di via Aldo Rossi: sebbene l’auspicio di rinnovare l’accordo con Mike Maignan non sia mai svanito del tutto, il pragmatismo impone di valutare scenari alternativi con celerità. Il numero uno della Nazionale francese vede il proprio accordo avvicinarsi alla scadenza senza che vi siano progressi significativi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

