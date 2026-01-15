Un uomo di 27 anni di Montemesola è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, con l’accusa di aver minacciato e aggredito la madre. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto ieri sera, sotto il coordinamento del comandante Francesco Muolo. L’arresto si inserisce nelle attività di tutela e prevenzione contro le violenze domestiche nella zona.

Tarantini Time Quotidiano Un ventisettenne di Montemesola è stato arrestato ieri sera dai militari della locale stazione, agli ordini del Comandante Francesco Muolo, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il giovane, già gravato da precedenti analoghi, ha dato in escandescenze usando violenza contro la madre. Pare che la lite, l’ennesima, sia scaturita da problemi legati allo stato di tossicodipendenza del soggetto. Immediato é stato l’intervento dei carabinieri allertati dalla famiglia che, in un primo momento hanno rassicurato la donna e cercato di riportare il giovane alla calma. Il 27enne, dopo le formalità di rito, informato il pubblico ministero di turno, è stato arrestato e condotto in carcere. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, minacce e violenza alla madre, arrestato 27enne

