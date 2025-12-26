Finanziamento da 1,5 milioni di euro per lo stadio Augusto Tasciotti
Un finanziamento agevolato pari a 1,5 milioni di euro sarà destinato alla sistemazione e alla riqualificazione dello stadio Augusto Tasciotti di Sezze. Lo ha annunciato, nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 23 dicembre, il sindaco Lidano Lucidi, spiegando che l'Istituto per il credito. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
