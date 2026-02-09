Lascia con un anno di anticipo il governatore della Banca di Franca così sarà Macron a scegliere il successore

Il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, annuncia che lascerà il suo incarico con un anno di anticipo. La decisione cambia gli equilibri: sarà il presidente Macron a scegliere il suo successore, e non il nuovo presidente come si era ipotizzato. La notizia scuote il mondo della finanza e della politica francese, che ora attende di conoscere i nomi dei candidati e le mosse del governo.

L'uscita anticipata di François Villeroy de Galhau dalla guida della Banca di Francia apre uno scenario politico di primo piano: sarà il presidente Emmanuel Macron, e non il suo successore all'Eliseo, a nominare il prossimo governatore della banca centrale francese. Villeroy de Galhau ha annunciato che lascerà l'incarico all'inizio di giugno, con oltre un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo secondo mandato, prevista per la fine di ottobre 2027. Una decisione apparentemente "inattesa", motivata ufficialmente da ragioni personali e professionali. L'attuale governatore assumerà la guida della Fondation Apprentis d'Auteuil, impegnata nel sostegno ai giovani in difficoltà.

