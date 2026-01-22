La Nato ha svenduto pezzi di Groenlandia a Trump? Basi militari spie terre rare | che cos’è il modello Cipro che ha convinto gli Usa

Recentemente si è parlato di un presunto accordo tra la Nato e gli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia, ispirato al modello di sicurezza di Cipro. Questo confronto solleva domande su basi militari, spionaggio e risorse strategiche nell’Artico. In questo articolo, analizzeremo le dinamiche di queste relazioni e il significato di un possibile «modello Cipro» applicato alla regione.

Si scrive Groenlandia, ma si legge Cipro. È all’accordo di sicurezza tra il Regno Unito e l’isola del Mediterraneo – sua ex colonia – che s’ispirerebbe il «compromesso» proposto dalla Nato a Donald Trump sull’Artico. Ieri sera il presidente Usa ha stupito tutti ancora una volta annunciando di aver trovato un’ intesa sulla Groenlandia con il segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte, e di rinunciare dunque a imporre gli annunciati nuovi dazi a vari Paesi europei. Ma né Trump né Rutte hanno fornito dettagli sul contenuto del compromesso trovato. «Questa soluzione, se finalizzata, sarà grandiosa per gli Stati Uniti e tutte le nazioni della Nato», s’è limitato ad annunciare in pompa magna su Truth il leader Usa.🔗 Leggi su Open.online

Spese militari, F-35 e modello Guantenamo: la trama di Rutte che ha convinto Trump sulla GroenlandiaDopo il vertice del 14 gennaio a Washington, la discussione sulle spese militari, il ruolo degli F-35 e il modello di Guantanamo ha ripreso slancio.

Accordo sulla Groenlandia: il bottino di Trump tra basi, petrolio e terre rare. Ma resta il nodo sovranitàL’accordo sulla Groenlandia tra Donald Trump e i leader internazionali delinea un interesse crescente per le risorse naturali, tra cui petrolio e terre rare, e rafforza la presenza militare nell’area.

La Nato ha svenduto pezzi di Groenlandia a Trump? Basi militari, spie, terre rare: che cos’è il «modello Cipro» che ha convinto gli UsaDietro l'accordo che ha convinto Trump ad annullare i dazi ci sarebbe la promessa di sovranità Usa su aree strategiche dell'isola. Danimarca permettendo ... open.online

