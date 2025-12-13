Giochi invernali il 27 la Fiamma olimpica a Benevento Mastella e Lauro | Emozione inedita e unica scelti i tre tedofori

Il 27 dicembre Benevento sarà teatro di un evento speciale con l’arrivo della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina. Tre tedofori, tra cui Mastella e Lauro, accompagneranno questa cerimonia, regalando alla città un momento di grande emozione e significato. Un’occasione unica che coinvolgerà tutta la comunità in un’atmosfera di festa e orgoglio.

Tempo di lettura: 3 minuti “Il 27 dicembre la città di Benevento vivrà un’emozione inedita e unica, con l’arrivo in città della Fiamma dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Abbiamo scritto, nelle ore scorse, ai dirigenti scolastici affinché sollecitino le studentesse e gli studenti a partecipare a quella che sarà una straordinaria festa di sport, una vetrina per le bellezze cittadine e un’occasione per sentirsi protagonisti di quello che sarà un evento di rilevanza planetaria come le Olimpiadi invernali che prenderanno il via il 6 febbraio con la cerimonia inaugurale”, lo scrivono in una nota il sindaco Clemente Mastella e il delegato allo Sport Enzo Lauro. Anteprima24.it Giochi invernali, il viaggio della Fiamma olimpica illumina la Toscana - Dal 10 al 12 dicembre la Fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà la Toscana coinvolgendo 18 comuni e 7 siti Unesco. toscanaoggi.it

