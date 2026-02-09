Graziani non ha alcun dubbio | Con quel colpo di mercato la Juve avrebbe una classifica nettamente migliore

Graziani non ha dubbi: con quel colpo di mercato, la Juve avrebbe una classifica molto migliore. L’ex calciatore osserva che i bianconeri giocano bene, ma manca un vero finalizzatore. Il pareggio contro l’avversario di turno lascia l’amaro in bocca, anche se il tecnico viene elogiato per il suo atteggiamento sportivo e la gestione della squadra.

Graziani analizza il pareggio allo Stadium elogiando la mole di gioco e la sportività del tecnico ma sottolineando la carenza di un finalizzatore puro. Il pareggio rocambolesco maturato in extremis tra Juventus e Lazio continua a tenere banco nelle discussioni calcistiche. Ospite della trasmissione La Nuova DS, l’ex campione del mondo Ciccio Graziani ha analizzato con la consueta schiettezza la prestazione offerta dalla squadra di Luciano Spalletti all’Allianz Stadium. Secondo l’opinionista, il 2-2 finale sta decisamente stretto ai bianconeri, capaci di produrre una mole di gioco impressionante, arrivando alla conclusione per ben 34 volte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Graziani non ha alcun dubbio: «Con quel colpo di mercato la Juve avrebbe una classifica nettamente migliore» Approfondimenti su Juventus News24 Mercato Juve, definito il futuro di quel bianconero: la dirigenza non ha alcun dubbio, a gennaio partirà in prestito. Gli aggiornamenti La Juventus ha deciso di procedere con un prestito a gennaio per uno dei propri giocatori. Calciomercato Fiorentina, Mandragora lascerà? Quell’esperto di mercato non ha alcun dubbio Sul calciomercato della Fiorentina, si parla di un possibile addio di Mandragora, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Juventus News24 Argomenti discussi: Vittorio Graziani, titolare di Centofiori e libraio dell'anno 2025: A Milano ora le grandi librerie cercano di assomigliare alle piccole; Serie B Cesena Pescara, Gorgone:Brugman può giocare. Contento dei nuovi anche se alcuni vanno gesti...; Gorgone: ''Contento dei nuovi ma alcuni vanno gestiti''. Serie B Cesena Pescara, si gioca domani alle 20.30. Assenti Pellacani, Tsadjout, Merola e Graziani. Gorgone:”Contento dei nuovi, mi piacciono molto. Alcuni non giocano da tempo e vanno gestiti per trovare la giusta condizione. Brugman Può partirte dall’ini facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.