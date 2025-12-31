Mercato Juve definito il futuro di quel bianconero | la dirigenza non ha alcun dubbio a gennaio partirà in prestito Gli aggiornamenti

La Juventus ha deciso di procedere con un prestito a gennaio per uno dei propri giocatori. La dirigenza sta attivamente cercando una squadra ospitante, con l’obiettivo di favorire la crescita del giocatore e poi reintegrarlo nel progetto bianconero. Questa strategia mira a valorizzare il talento e a pianificare un futuro di sviluppo e consolidamento all’interno del club.

Mercato Juve, cessione temporanea per quel bianconero: la dirigenza sta già cercando una squadra per farlo crescere per poi riportarlo alla base. Le dinamiche del mercato Juve non riguardano esclusivamente i grandi colpi in entrata, ma passano necessariamente anche attraverso la gestione oculata di quei giovani patrimoni tecnici che rischiano di svalutarsi se lasciati troppo a lungo ai margini del progetto. È il caso di Adzic: la parabola vissuta in questa prima parte di stagione dal talento montenegrino è l'esempio perfetto di come le gerarchie possano cambiare rapidamente nel calcio di vertice.

