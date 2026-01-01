Calciomercato Fiorentina Mandragora lascerà? Quell’esperto di mercato non ha alcun dubbio

Da calcionews24.com 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato della Fiorentina, si parla di un possibile addio di Mandragora, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione del centrocampo viola rimane in evoluzione, con rumors che continuano a circolare senza indicazioni definitive. La società, intanto, monitora attentamente la situazione, mantenendo un approccio prudente e senza fretta nel definire eventuali cessioni o acquisti.

Calciomercato Fiorentina, Mandragora lascerà la squadra viola? La situazione attuale dei viola. Il punto Il Calciomercato Fiorentina registra aggiornamenti importanti sul fronte centrocampo, con Rolando Mandragora al centro delle voci ma senza segnali concreti di partenza. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il centrocampista viola, rinnovato da poco, rimane uno dei pilastri della squadra e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato fiorentina mandragora lascer224 quell8217esperto di mercato non ha alcun dubbio

© Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, Mandragora lascerà? Quell’esperto di mercato non ha alcun dubbio

Leggi anche: Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel nel mirino delle big italiane. La società però non ha alcun dubbio

Leggi anche: Calciomercato Cagliari, Caprile seguito da una big italiana? Sentite cosa ha detto quell’esperto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

calciomercato fiorentina mandragora lascer224Calciomercato Fiorentina, possibile scambio con un altro club di Serie A: i nomi e l’indiscrezione sulla trattativa - Calciomercato Fiorentina, Vanoli potrebbe accogliere Casadei in rosa con Mandragora che ritornerebbe a vestire la maglia del Torino Il calciomercato della Fiorentina entra in una fase sempre più calda ... calcionews24.com

calciomercato fiorentina mandragora lascer224Contatti in corso tra Fiorentina e Torino: sul piatto lo scambio Mandragora-Casadei - Dialoghi di mercato in corso tra la Fiorentina e il Torino in queste ore che precedono l’inizio delle trattative invernali, previsto per domani 2 gennaio. firenzeviola.it

calciomercato fiorentina mandragora lascer224Mandragora, dall’infortunio alla cessione: la nuova speranza della Fiorentina - Infortunio Mandragora – Una delle poche note liete per la Fiorentina in quest’avvio di stagione, è certamente rappresentata dal rendimento di Rolando Mandragora. fantamaster.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.