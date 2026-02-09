WWE | Chelsea Green fuori da AAA ma l’infortunio non è grave stop breve previsto

Chelsea Green si ferma per un infortunio che non sembra grave. La wrestler americana ha lasciato temporaneamente il ring, ma il suo stop sarà breve. La notizia ha sorpreso i fan, visto che nelle ultime ore si parlava di un problema serio, invece le prime valutazioni indicano una ripresa rapida. Chelsea Green, che aveva appena lasciato AAA, tornerà presto in azione.

La situazione legata all'infortunio di Chelsea Green ha inizialmente destato preoccupazione, dopo una rivelazione improvvisa nel backstage che l'ha mostrata impossibilitata a competere nell'immediato futuro. Tuttavia, i successivi aggiornamenti hanno ridimensionato il quadro, chiarendo il tono e la reale entità dell'accaduto. AAA costretta a modificare i piani dopo l'infortunio di Chelsea Green. Durante l'episodio del 7 febbraio di AAA su FOX, una videochiamata FaceTime trasmessa nel backstage ha mostrato Green con un tutore al piede, confermando che non avrebbe potuto difendere gli AAA Mixed Tag Team Titles insieme a Ethan Page.

