Brignone dubita della gravità dell' infortunio di Vonn | Con un problema serio non sarebbe in gara

Federica Brignone torna alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con tanta determinazione, ma non si fida troppo dell’infortunio di Lindsey Vonn. La campionessa italiana sostiene che, se fosse stato davvero grave, Vonn non sarebbe stata in gara. Brignone punta a una sfida oltre i propri limiti, ma tiene gli occhi aperti sulla reale condizione della rivale americana.

una sfida oltre i propri limiti sta guidando il ritorno di Federica Brignone alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. dopo un infortunio grave, verificatosi ad aprile sulle piste della val di fassa, la campionessa valdostana ha intrapreso un intenso percorso di riabilitazione con l'obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli. il contesto delle prove di discesa sull'olimpia delle tofane fornirà indicazioni chiare sul suo stato di forma e sul ruolo che potrà occupare tra le protagoniste della stagione olimpica. la situazione di una delle stelle americane aggiunge ulteriore dinamismo al panorama di warm-up e preparazione, offrendo una cornice di confronto tecnico e umano.

Federica Brignone non ha dubbi: se l’infortunio di Lindsey Vonn fosse grave come il suo, non sarebbe qui a parlare.

La campionessa di sci Lindsey Vonn si è confrontata con le sue complicazioni fisiche, lasciando trasparire un po’ di amarezza.

