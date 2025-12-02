Incendiata l' auto del consigliere comunale nella notte | indagini in corso

Quotidianodipuglia.it | 2 dic 2025

In fiamme nella notte l?auto dell?esponente di Forza Italia, nonché consigliere comunale di Laterza (Taranto), Vito Minei. L?allarme è scattato intorno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

incendiata l auto del consigliere comunale nella notte indagini in corso

