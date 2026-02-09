Grande successo a Pozzoleone per San Valentino è Moda

A Pozzoleone, la serata di San Valentino si è trasformata in un evento di grande stile. Alla Antica Fiera, tra abiti eleganti e sfilate di alta moda, sono arrivati appassionati e curiosi da tutta la zona. La kermesse “San Valentino è Moda” ha portato in scena le creazioni del Grande Galà della Moda, una vetrina importante per il Made in Italy che ha riscosso molto successo tra il pubblico.

Una serata di grande eleganza e partecipazione ha animato la Antica Fiera di San Valentino con "San Valentino è Moda", la sfilata firmata dal format Grande Galà della Moda, la kermesse di alta moda di taratura nazionale dedicata alla valorizzazione del Made in Italy. L'evento, andato in scena venerdì 6 febbraio alle ore 21.00, è stato organizzato dal team del Grande Galà della Moda in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Pozzoleone, all'interno della storica Antica Fiera di San Valentino, trasformando in un palcoscenico di stile, creatività e identità territoriale l'evento così atteso.

