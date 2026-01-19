Addio a Valentino Garavani | la moda perde il suo ultimo grande narratore
Se n’è andato Valentino Garavani, figura di spicco nel mondo della moda, all’età di 93 anni. Il suo contributo ha lasciato un’impronta indelebile nel settore, rendendo il rosso un simbolo di eleganza e raffinatezza. La sua esperienza e visione hanno influenzato generazioni di stilisti e appassionati, consolidando il suo ruolo come uno dei più grandi narratori della moda contemporanea.
Si è spento oggi, a 93 anni, il couturier che ha fatto del rosso un’icona e della femminilità uno stile di vita. Valentino Garavani è morto oggi, a 93 anni, a Roma, la città che aveva scelto come casa e come teatro della sua visione creativa. Con lui, se ne va uno degli ultimi protagonisti assoluti dell’alta moda, capace di costruire uno stile riconoscibile e coerente lungo decenni senza mai perdere misura e identità. Nato a Voghera nel 1932, aveva fondato la sua maison all’inizio degli anni Sessanta, imponendosi rapidamente per una couture fatta di linee pulite, volumi controllati e una femminilità mai urlata. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Addio a Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda (e della bellezza assoluta)Valentino Garavani, riconosciuto come uno dei più influenti stilisti italiani, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda e della bellezza.
Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.
Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in stile glamour senza tempo - Chic” come lo soprannominavano gli americani, non se ne va solo un uomo, ma un’intera epoca dell’eleganza. quotidiano.net
Addio allo stilista Valentino, è morto all'età di 93 anni. Simbolo di fascino ed eleganza Così la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Il re della moda si e’ spento nella sua romana. La camera ardente,sara' allestita presso PM23,in Piazza a Ro x.com
