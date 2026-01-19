Se n’è andato Valentino Garavani, figura di spicco nel mondo della moda, all’età di 93 anni. Il suo contributo ha lasciato un’impronta indelebile nel settore, rendendo il rosso un simbolo di eleganza e raffinatezza. La sua esperienza e visione hanno influenzato generazioni di stilisti e appassionati, consolidando il suo ruolo come uno dei più grandi narratori della moda contemporanea.

Si è spento oggi, a 93 anni, il couturier che ha fatto del rosso un’icona e della femminilità uno stile di vita. Valentino Garavani è morto oggi, a 93 anni, a Roma, la città che aveva scelto come casa e come teatro della sua visione creativa. Con lui, se ne va uno degli ultimi protagonisti assoluti dell’alta moda, capace di costruire uno stile riconoscibile e coerente lungo decenni senza mai perdere misura e identità. Nato a Voghera nel 1932, aveva fondato la sua maison all’inizio degli anni Sessanta, imponendosi rapidamente per una couture fatta di linee pulite, volumi controllati e una femminilità mai urlata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Addio a Valentino Garavani: la moda perde il suo ultimo grande narratore

Addio a Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda (e della bellezza assoluta)Valentino Garavani, riconosciuto come uno dei più influenti stilisti italiani, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda e della bellezza.

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in stile glamour senza tempo - Chic” come lo soprannominavano gli americani, non se ne va solo un uomo, ma un’intera epoca dell’eleganza. quotidiano.net