I funerali di Valentino Garavani si sono svolti a Roma, con la presenza di numerosi rappresentanti del mondo della moda e della cultura. Il feretro, accompagnato dalle note di Mozart e Bindi, ha attraversato la chiesa in un momento di commozione condivisa. Un saluto sobrio e rispettoso a uno dei stilisti più influenti del panorama internazionale, che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore.

Il feretro di Valentino Garavani è entrato in chiesa accompagnato dalle note della Lacrimosa di Mozart, mentre è uscito su quelle del Nostro concerto di Umberto Bindi. Alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica sono arrivate centinaia di persone. In mezzo a ospiti illustri e fan del grande stilista, morto lunedì a Roma a 93 anni. Il servizio d'ordine è imponente, con quasi 100 persone all'interno e all'esterno della basilica. Davanti alla basilica, tra le transenne, un cartello scritto a mano recita: "Tutto il mondo piange Valentino. Perdiamo il fiore più bello". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I funerali di Valentino. Il mondo della moda a Roma per salutare il grande stilista

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | LiveA Roma, il mondo della moda e le star di Hollywood si sono riuniti per i funerali di Valentino, tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | Le fotoA Roma, si è svolta la cerimonia funebre di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Valentino, chiusa la camera ardente a Roma: 10mila visitatori in due giorni. FOTO; Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica; L'addio a Valentino, oggi i funerali dell'ultimo imperatore della moda - Chiusa camera ardente, 10mila persone in due giorni; Il mondo della moda e l'addio a Valentino: i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Mattarella: Oltre le convenzioni. Meloni: Un simbolo eterno.

Valentino, la diretta dei funerali a Roma: Anne Hathaway, Anna Wintour e Donatella Versace in prima fila. In chiesa il discorso di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani sarà oggi alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro entrerà nella Basilica accolto dalle note ... ilmattino.it

I funerali di Valentino, l’ultimo saluto a Roma: «Perdiamo il fiore più bello»Alle 11, il feretro è entrato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, accolto dalle note della Lacrimosa di Mozart ... vanityfair.it

Dopo i due giorni di camera ardente, che ha visto la presenza di circa 10mila persone, oggi è il giorno per l’ultimo saluto a Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. I funerali sono in programma oggi dalle facebook

Michele, Piccioli e Marzotto, il mondo della moda ai funerali di #Valentino x.com