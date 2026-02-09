Grande delusione per Agata Christian Delitto sulle nevi | fa poco ridere e non sfrutta il potenziale comico dei protagonisti

Sono andato a vederlo con le migliori aspettative e invece la cosa più divertente di questo film era il suo trailer! Ritmo lento e confuso, tempi non calibrati, molti sbadigli e un film comico zeppo di attori comici che invece non faceva ridere, non era abbastanza comico e puntava tutto sul giallo, sulla trama investigativa! Un paradosso che ha inceppato la sua resa e vanificato la sua efficacia. Anche dal punto di vista giallistico: intreccio astruso e non decodificabile, troppi elementi intasanti e devianti e non si sono rispettate le regole base del "giallo da tavolino": qualcosa deve capirsi mentre quì tutti erano si sospettabili ma ogni pista era confusa e mal giocata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti su Agata Christian

Agata Christian, il caso che ha catturato l’attenzione, si trasforma in un ibrido tra giallo e commedia.

Un film con Christian De Sica porta gli spettatori in un castello in Valle d’Aosta, il Castel Savoia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

