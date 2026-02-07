Agata Christian – Delitto sulle Nevi | Il Castello Misterioso nel Film con Christian De Sica
Un film con Christian De Sica porta gli spettatori in un castello in Valle d’Aosta, il Castel Savoia. La storia ruota attorno a un misterioso delitto sulle nevi, ambientato in questo scenario suggestivo. Le riprese e le ambientazioni richiamano l’atmosfera fredda e avvolgente di una location unica.
Scopri dove è ambientato il film Agata Christian – Delitto sulle Nevi, con Christian De Sica. La storia si svolge in un suggestivo castello in Valle d'Aosta, Castel Savoia. Un mix di giallo e commedia, con splendidi paesaggi montani. Il nuovo film Agata Christian – Delitto sulle Nevi, diretto da Eros Puglielli e con Christian De Sica nel ruolo da protagonista, è un'avvincente commedia gialla che si svolge in un'ambientazione mozzafiato.
Castello antico come sfondo del thriller di Christian De Sica: “Agata Christian – Delitto sulle Nevi
Una scena di mistero si svolge tra le mura di Castel Savoia, il castello reale della Valle d’Aosta.
The Space Cinema Napoli, Christian De Sica e Lillo in sala per il film “Agata Christian – Delitto sulle Nevi”
Questa sera al The Space Cinema Napoli Christian De Sica e Lillo sono arrivati per presentare il film “Agata Christian – Delitto sulle Nevi”.
