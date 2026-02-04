Agata Christian il giallo che fa ridere | quando De Sica indaga davvero sul delitto sulle nevi

Agata Christian, il caso che ha catturato l’attenzione, si trasforma in un ibrido tra giallo e commedia. Quando si pensa a un delitto, ci si immagina sempre qualcosa di serio e inquietante. Invece, questa storia mette insieme mistero e risate, creando un mix sorprendente. Anche il cinema di De Sica si avvicina a questa idea, indagando sul delitto con un tocco di leggerezza. La linea tra paura e divertimento diventa sottile, e il risultato è un giallo che fa ridere e fa riflettere allo stesso tempo

Il giallo comico è una creatura strana e affascinante. Nel cinema come nella letteratura vive di un equilibrio delicatissimo: da una parte la tensione del mistero, dall'altra la leggerezza dell'ironia. Agatha Christie lo aveva capito benissimo, mescolando, con un sorriso sornione, delitti e salotti; Billy Wilder lo aveva trasformato in cinema brillante con Testimone d'accusa; in Italia ci hanno giocato Steno, Risi, perfino Monicelli. Ridere mentre si indaga è un esercizio complicato: basta un passo falso e il meccanismo si inceppa. Di questo equilibrio fragile si parla nell'ultima puntata del vodcast SediciNoni, dove il regista Eros Puglielli e il cast stellare di Agata Christian - Christian De Sica, Lillo Petrolo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Chiara Francini, Ilaria Spada e Sara Croce - raccontano genesi e retroscena del film in uscita il 5 febbraio.

