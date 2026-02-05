Google conferma supporto airdrop per raggiungere più dispositivi android

Google ha annunciato che sta lavorando per portare la funzione di condivisione file AirDrop anche su dispositivi Android. La società conferma che questa mossa vuole rendere più facile condividere file senza fili tra smartphone e tablet, sia Apple che Android. Al momento, non ci sono ancora dettagli precisi su quando questa funzione sarà disponibile, ma l’intenzione è di ampliare le possibilità di condivisione tra diversi sistemi operativi.

google annuncia una trasformazione significativa nella condivisione di file tra sistemi operativi, pianificando l’ espansione di AirDrop su una gamma più ampia di dispositivi android. la novità segue l’anteprima di una funzionalità cross-device con quick share destinata agli iPhone sui modelli pixel, segnando un passo importante verso una interoperabilità più fluida tra android e ios. airdrop su android: google espande il supporto a più telefoni. in occasione di un briefing mediatico tenuto a taipei, le figure chiave di google hanno illustrato i progressi di quick share e la possibilità di scambiare file tra dispositivi android e airdrop. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

