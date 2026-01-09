Nave finisce alla deriva la Master Nasser in avaria a 6 miglia da Viareggio

Il 9 gennaio 2026, una nave mercantile denominata Master Nasser si è trovata in difficoltà a circa sei miglia da Viareggio, a causa di un'avaria ai motori e ai generatori. La richiesta di soccorso è stata inviata nel pomeriggio, mentre il mare era mosso dal Libeccio intenso. La nave è ora alla deriva, e le operazioni di assistenza sono in corso per garantire la sicurezza dell'equipaggio e della navigazione.

Viareggio, 9 gennaio 2026 – La richiesta di soccorso è scattata nel pomeriggio, quando al calare del sole di una giornata di Libeccio intenso i motori e i generatori di bordo di una nave mercantile sono andati in avaria. Mandando alla deriva la Master Nasser, partita nella mattinata dal porto di La Spezia – dove era rimasta ormeggiata per tre mesi a seguito di controlli della Guardia Costiera del comando locale – e diretta a Durazzo. All’altezza di Carrara il black out, con mare a forza 6-7 e raffiche di vento fino a 65 nodi che hanno trascinato l’imbarcazione, settanta metri del 2006 battente bandiera delle Comore, a sei miglia dalla costa di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nave finisce alla deriva, la Master Nasser in avaria a 6 miglia da Viareggio Leggi anche: Il Milan di Allegri: da nave alla deriva alla Tempesta Perfetta Leggi anche: “L’Fbi è una nave alla deriva”. Il dossier dei veterani federali che punta il dito sul capo Patel, fedelissimo di Trump Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nave finisce alla deriva, la Master Nasser in avaria a 6 miglia da Viareggio - L’imbarcazione era partita da Spezia, dove era stata fermata per controlli, e doveva arrivare a Durazzo. msn.com

E se il sipario si alzasse proprio mentre il sole tramonta sul mare Immagina una vacanza dove la magia del teatro non finisce dopo l'applauso, ma continua tra i ponti della nave e a cena con gli attori. Non perderti i nostri spettacoli in esclusiva I post - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.