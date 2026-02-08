Goggia vince bronzo olimpico in discesa Ultimo colore che mi mancava

Sofia Goggia si prende il bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice italiana chiude al terzo posto, conquistando l’ultimo colore che le mancava. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, con condizioni difficili e tanta tensione. Goggia, che già aveva vinto altre medaglie, si conferma una delle atlete più forti del momento.

CORTINA D'AMPEZZO - Medaglia di bronzo per Sofia Goggia nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'azzurra ha chiuso in 1.36.69, preceduta dalla tedesca Emma Aicher, argento in 1.36.14. L'oro è andato all'americana Breezy Johnson (1.36.10). La gara è stata interrotta per il grave infortunio occorso alla statunitense Lindsey Vonn. E' la quarta medaglia dell'Italia dopo l'oro, l'argento e il bronzo della prima giornata di gare. Ed è la terza medaglia a cinque cerchi per la 33enne bergamasca delle Fiamme Gialle dopo l'oro di Pyeongchang 2018 e l'argento di Pechino 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

