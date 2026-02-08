Sofia Goggia si prende il bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sciatrice italiana chiude al terzo posto, conquistando l’ultimo colore che le mancava. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, con condizioni difficili e tanta tensione. Goggia, che già aveva vinto altre medaglie, si conferma una delle atlete più forti del momento.

CORTINA D'AMPEZZO - Medaglia di bronzo per Sofia Goggia nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'azzurra ha chiuso in 1.36.69, preceduta dalla tedesca Emma Aicher, argento in 1.36.14. L'oro è andato all'americana Breezy Johnson (1.36.10). La gara è stata interrotta per il grave infortunio occorso alla statunitense Lindsey Vonn. E' la quarta medaglia dell'Italia dopo l'oro, l'argento e il bronzo della prima giornata di gare. Ed è la terza medaglia a cinque cerchi per la 33enne bergamasca delle Fiamme Gialle dopo l'oro di Pyeongchang 2018 e l'argento di Pechino 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Goggia vince bronzo olimpico in discesa "Ultimo colore che mi mancava"

La discesa femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si conclude con un podio tutto italiano.

La discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina si conclude con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia.

