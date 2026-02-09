È stato svelato l’attore di Atreus della serie TV di God of War

La serie TV di God of War di Amazon Prime Video ha annunciato chi sarà Atreus. È stato svelato l’attore che interpreterà il figlio di Kratos, portando così un passo avanti la produzione. I fan attendono con curiosità di scoprire come sarà il giovane personaggio sullo schermo.

La serie TV di God of War targata Amazon Prime Video continua a prendere forma e svela un tassello fondamentale del suo cast: l'attore che interpreterà Atreus. Dopo settimane di attesa, è arrivata la conferma ufficiale su chi darà volto al giovane coprotagonista della saga norrena. Si tratta di un annuncio centrale per l'adattamento televisivo, considerando il peso emotivo e narrativo del personaggio, con la produzione che entra così in una fase più concreta, rafforzando le aspettative attorno a uno dei progetti più ambiziosi legati al mondo PlayStation. I lavori di pre-produzione sono già in corso.

