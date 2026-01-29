La serie di Prime Video dedicata a God of War si arricchisce di due grandi nomi. Mandy Patinkin vestirà i panni di Odino, mentre Ólafur Darri Ólafsson interpreterà Thor. La produzione di Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios si prepara a portare sullo schermo il mitico pantheon norreno.

Il pantheon norreno di Prime Video prende forma. L’attesissimo adattamento televisivo di God of War, prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, ha aggiunto due pesi massimi al suo cast: Ólafur Darri Ólafsson nel ruolo di Thor e il veterano Mandy Patinkin in quello del “Padre di Tutti”, Odino. Un Thor tormentato e un Odino manipolatore. Ólafur Darri Ólafsson ( Severance, I sogni segreti di Walter Mitty ) interpreterà un Thor lontano dall’immagine eroica tradizionale. Descritto come un “monte d’uomo” segnato dalle battaglie, il Dio del Tuono della serie è un’ombra del suo passato, tormentato dal prezzo pagato come soldato fedele di Asgard. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - God of War: Mandy Patinkin e Ólafur Darri Ólafsson entrano nel cast della serie Prime Video!

La serie di Prime Video dedicata a God of War ha già scelto il suo Thor.

La serie TV di God of War, disponibile su Prime Video, porta sullo schermo la storia di Kratos e Atreus, focalizzandosi sulla fase norrena della saga.

