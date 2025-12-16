Ad Amalfi tre concerti per le feste di Natale | arrivano Neri per Caso Gnut e Compagnia Daltrocanto

Ad Amalfi si svolgeranno tre concerti per le festività natalizie all’interno della rassegna “InCanti d’Autore”. Promossa dall’amministrazione comunale, l’evento si terrà il 26 dicembre e il 2 e 4 gennaio 2026, coinvolgendo Piazza Duomo e l’Antico Arsenale, con performance di artisti come Neri per Caso, Gnut e Compagnia Daltrocanto.

Ad Amalfi appuntamento con la rassegna musicale “InCanti d’Autore”. L'iniziativa, inserita nel cartellone degli eventi natalizi promosso dall'amministrazione comunale, si svolgerà il 26 dicembre e il 2 e 4 gennaio 2026, coinvolgendo due luoghi simbolo della città: Piazza Duomo e l’Antico Arsenale. Salernotoday.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. capodanno Amalfi 2023 A band e For Amalfi Video capodanno Amalfi 2023 A band e For Amalfi Video capodanno Amalfi 2023 A band e For Amalfi Ad Amalfi tre concerti per le feste di Natale: arrivano Neri per Caso, Gnut e Compagnia Daltrocanto - L'iniziativa, inserita nel cartellone degli eventi natalizi promosso dall'amministrazione comunale, si svolgerà il 26 dicembre e il ... salernotoday.it Neri per Caso, Gnut e Compagnia Daltrocanto: Amalfi si prepara ad accogliere la rassegna "InCanti d'Autore" - Suggestiva, capace di incantare, emozionare e portare il vero spirito del Natale direttamente nel cuore del pubblico: ritorna ad Amalfi InCanti d'Autore, la rassegna musicale inserita nel più ampio pr ... ilvescovado.it

Ritorna ad Amalfi la rassegna musicale InCanti d’Autore, inserita nel programma natalizio del Comune, con tre concerti tra Piazza Duomo e l’Antico Arsenale della Repubblica Marinara. Dal 26 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, si alterneranno i Neri Per Caso - facebook.com facebook

Natale ad Amalfi fra tradizione e innovazione - Il panettone racchiude i sapori tipici. Il resto lo fanno il presepe, le luci e le prove della banda che si esibirà nel concerto di Capodanno @TgrRai x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.