Ad Amalfi tre concerti per le feste di Natale | arrivano Neri per Caso Gnut e Compagnia Daltrocanto

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Amalfi si svolgeranno tre concerti per le festività natalizie all’interno della rassegna “InCanti d’Autore”. Promossa dall’amministrazione comunale, l’evento si terrà il 26 dicembre e il 2 e 4 gennaio 2026, coinvolgendo Piazza Duomo e l’Antico Arsenale, con performance di artisti come Neri per Caso, Gnut e Compagnia Daltrocanto.

Immagine generica

Ad Amalfi appuntamento con la rassegna musicale “InCanti d’Autore”. L'iniziativa, inserita nel cartellone degli eventi natalizi promosso dall'amministrazione comunale, si svolgerà il 26 dicembre e il 2 e 4 gennaio 2026, coinvolgendo due luoghi simbolo della città: Piazza Duomo e l’Antico Arsenale. Salernotoday.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

capodanno Amalfi 2023 A band e For Amalfi

Video capodanno Amalfi 2023 A band e For Amalfi

Ad Amalfi tre concerti per le feste di Natale: arrivano Neri per Caso, Gnut e Compagnia Daltrocanto - L'iniziativa, inserita nel cartellone degli eventi natalizi promosso dall'amministrazione comunale, si svolgerà il 26 dicembre e il ... salernotoday.it

amalfi tre concerti festeNeri per Caso, Gnut e Compagnia Daltrocanto: Amalfi si prepara ad accogliere la rassegna "InCanti d'Autore" - Suggestiva, capace di incantare, emozionare e portare il vero spirito del Natale direttamente nel cuore del pubblico: ritorna ad Amalfi InCanti d'Autore, la rassegna musicale inserita nel più ampio pr ... ilvescovado.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.