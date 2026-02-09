Glovo-Foodinho sotto controllo giudiziario la procura di Milano | Rider con stipendi da caporalato

La procura di Milano ha messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne di Glovo. I carabinieri per la tutela del lavoro hanno eseguito un decreto di controllo giudiziario nell’ambito di un’indagine per caporalato. Secondo le indagini, alcuni rider lavorano con stipendi molto bassi, simili a quelli dei caporali. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre si aspetta di scoprire se ci sono responsabilità penali.

Il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro, su delega del pm di Milano Paolo Storari, ha eseguito un decreto di controllo giudiziario nei confronti di Foodinho, società di delivery del gruppo Glovo, nell’ambito di un’indagine per caporalato. Secondo quanto riferito dagli investigatori, dall’analisi del campione retributivo emerge un quadro particolarmente critico: il 75% dei ciclofattorini esaminati risulterebbe sotto la soglia di povertà, con uno scostamento medio di circa 5.000 euro lordi annui. Inoltre, rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, l’ 87,5% del campione sarebbe risultato sottopagato, con scostamenti massimi fino a 12. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Glovo-Foodinho sotto controllo giudiziario, la procura di Milano: “Rider con stipendi da caporalato” Approfondimenti su Glovo Foodinho Glovo-Foodinho sotto controllo giudiziario: rider con stipendi da caporalato Le forze dell’ordine hanno messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne del gruppo Glovo, in un’operazione che coinvolge anche il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari. La Procura di Milano mette sotto controllo giudiziario Foodinho-Glovo: “Caporalato, salari sotto la soglia di povertà” La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la piattaforma di consegne del colosso spagnolo Glovo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Glovo Foodinho Glovo sotto controllo giudiziario per capolarato: 40mila rider con paghe sotto la soglia di povertàProtesta dei lavoratori di Glovo (Photo Guido Calamosca / LaPresse) La Procura di Milano ... msn.com Caporalato a Milano: controllo giudiziario per Foodinho, la società delle consegne di GlovoSecondo la Procura, compensi sotto la soglia di povertà per migliaia di rider. Accuse anche all’amministratore unico della società di delivery ... affaritaliani.it Controllo giudiziario per Foodinho – Glovo. Rider sfruttati e paghe «sotto la soglia di povertà» x.com Salve ragazzi, quando invio i soldi alla mano a Glovo mi esce questo alert, è normale facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.