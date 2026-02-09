La Procura di Milano mette sotto controllo giudiziario Foodinho-Glovo | Caporalato salari sotto la soglia di povertà

La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la piattaforma di consegne del colosso spagnolo Glovo. Il pm Paolo Storari ha deciso di intervenire in fretta, accusando l’azienda di sfruttamento e caporalato. Secondo le indagini, alcuni lavoratori sarebbero pagati con salari al di sotto della soglia di povertà. La decisione arriva dopo una serie di controlli e denunce sui metodi di lavoro adottati da Foodinho. Ora si attende che la magistratura approfondisca la vicenda e accerti eventuali responsabilità.

Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, ai rider, 40mila impiegati in tutta Italia, sono state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà" e ci sarebbe dunque uno sfruttamento del lavoro.

