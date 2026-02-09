Glovo finisce sotto controllo giudiziario per il reato di caporalato

La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Glovo, sospettata di aver sfruttato i propri rider. Secondo un decreto urgente, ci sarebbero state gravi condizioni di sfruttamento e contratti al di sotto delle norme nazionali. La Guardia di Finanza ha avviato indagini per verificare le accuse. La società rischia di affrontare pesanti conseguenze se le accuse verranno confermate.

La società italiana di Glovo, Foodinho srl, finisce sotto controllo giudiziario, stabilito con un decreto d'urgenza dalla Procura di Milano. Il provvedimento, che dovrà essere convalidato da un gip, parla di «condizioni di sfruttamento» e un sistema che fa leva «sullo stato di bisogno dei lavoratori». L'accusa per l'amministratore unico Pierre Miquel Oscar è di caporalato, così come per la stessa società. Sotto la lente finiscono i riders, che operano sul territorio milanese e nazionale (il decreto riporta la cifra di 2mila persone a Milano e 40mila in tutta Italia) con una retribuzione in alcuni casi «inferiore fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà e inferiore fino all'81,62% rispetto alla contrattazione collettiva, somma che sicuramente non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire un'esistenza libera e dignitosa e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale».

