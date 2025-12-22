Caporalato nei servizi di security convalidato il controllo giudiziario per quattro società
Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha convalidato il controllo giudiziario, disposto d'urgenza dal pm Paolo Storari, di quattro società che si occupano di servizi di sicurezza e vigilanza privata per casi di caporalato. Per il giudice vanno rilevate “sia la durata, sia la diffusività delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Caporalato nei servizi di vigilanza: controllo giudiziario su 4 società
Leggi anche: Nei guai per caporalato quattro società di vigilanza milanesi: “Stipendi sotto la soglia di povertà”
Caporalato nelle Security: confermato controllo giudiziario per 4 società - Vanno rilevate "sia la durata sia la diffusività delle condotte di sottoposizione a un trattamento retributivo sproporzionato e inadeguato alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto". rainews.it
'Caporalato sui servizi di vigilanza privata', controllo giudiziario su 4 società - Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto d'urgenza il "controllo giudiziario" di quattro società di servizi di sicurezza e vigilanza privata, BBS Security, Crown Security, Solbro e Italia Gruppo Dag, ... msn.com
Il caporalato dei servizi: i diritti negati dei figli di braccianti - In situazioni di grave sfruttamento lavorativo dei genitori, anche i figli vedono negati i loro diritti. savethechildren.it
Caporalato nei servizi di Security, confermato il controllo giudiziario per 4 società milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com
Italia Due. . CRONACA. CAPORALATO NEL METAPONTINO: QUATTRO ARRESTI - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.