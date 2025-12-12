Caporalato nei servizi di vigilanza | controllo giudiziario su 4 società

Un intervento giudiziario urgente è stato disposto dal pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, nei confronti di quattro società di servizi di vigilanza privata a Roma, nell'ambito di un'indagine sul fenomeno del caporalato. Il controllo mira a verificare eventuali irregolarità e violazioni, evidenziando l'attenzione delle autorità sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla legalità nel settore.

Roma, 12 dicembre 2025 – Un “controllo giudiziario” urgente disposto dal pm di Milano, Paolo Storari, per quattro società di servizi e vigilanza privata. Si tratta di Bbs Security, Crown Security, Solbro e Italia Gruppo Dag che sarebbero al centro di alcuni casi di caporalato dopo le denunce del Presidente della Associazione nazionale Guardie Giurate il Dott Giuseppe Alviti che ha ricevuto le segnalazioni da lavoratori che si sono rivolte a lui per chiedere giustizia essendo riconosciuto dal comparto come icona della legalità e della giustizia Le accuse. Secondo l’accusa, i responsabili delle aziende avrebbero reclutato “manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it