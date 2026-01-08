Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera russa Bella 1, successivamente rinominata Marinera, dopo aver attraversato l’Atlantico dal Venezuela. L’azione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Usa e Russia sul controllo delle risorse petrolifere venezuelane, con il sequestro che rappresenta un’ulteriore escalation nelle dispute energetiche e geopolitiche in atto.

Tensione alle stelle tra Usa e Russia sul petrolio del Venezuela. Dopo un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l’Atlantico, gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera Bella 1, che dopo essere salpata dal Venezuela, violando il blocco navale ordinato da Donald Trump, ha cambiato nome in Marinera e issato bandiera russa. . Il sequestro giunge dopo che la petroliera è riuscita a superare un “blocco” marittimo Usa di petroliere e ha respinto i tentativi della Guardia Costiera Usa di abbordarla. Navi militari russe si trovavano nelle vicinanze al momento dell’operazione, incluso un sottomarino russo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Gli Usa alzano il tiro: sequestrata petroliera russa

Leggi anche: Petroliera russa Marinera sequestrata dagli Usa nell’Atlantico: era diretta in Venezuela

Leggi anche: Petrolio venezuelano, linea dura degli Usa di Trump: sequestrata una petroliera russa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gli Stati Uniti alzano il tiro contro il Venezuela di Nicolas Maduro: nella notte di Caracas, capitale del Paese sudamericano, sono state identificate molteplici esplosioni riconducibili aa attacchi contro obiettivi sensibili. Dense colonne di fumo e incendi riconduci - facebook.com facebook