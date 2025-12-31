Gli antagonisti alzano il tiro Sit-in e minacce

Di fronte alle recenti tensioni, alcuni gruppi hanno organizzato sit-in e manifestazioni con dichiarazioni di sostegno agli arrestati, esprimendo solidarietà con le cause palestinesi. Questi interventi evidenziano come le posizioni di parte possano contribuire a un clima di confronto acceso e complesso, sottolineando l’importanza di un dialogo equilibrato e di rispetto delle diverse opinioni nel rispetto della legge e della pacifica convivenza.

«Siamo complici e solidali con gli arrestati e sosteniamo la legittima lotta del nostro popolo ovunque esso si trovi, contro il sionismo e i suoi complici e per una Palestina libera dal fiume al mare». Questo un passaggio di un comunicato diffuso dai Giovani Palestinesi d'Italia contro gli ultimi nove arresti condotti a Genova, che hanno colpito soggetti ritenuti parte, o vicini, all'organizzazione terroristica di Hamas. Tra questi c'è anche Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi d'Italia, considerato un referente di Hamas all'estero. Per lui ci sono già state mobilitazioni e se ne stanno organizzando anche altre in quella che ha tutti i contorni di una nuova escalation di tensione nel Paese.

