Lucio Brando si è mostrato molto arrabbiato dopo la partita. In sala stampa ha criticato duramente il calcio di rigore con cui gli avversari sono andati in vantaggio, definendolo una follia. Il tecnico del suo team ha detto che la gara è stata condizionata da quella decisione e non ha nascosto il suo disappunto.

Un Lucio Brando infuriato si è presentato ieri in sala stampa. Infuriato per un calcio di rigore che lui ha ritenuto ingiusto. "E’ una follia – ha detto mister Brando -, però è normale che subire un torto così importante che condiziona la partita mi porti a commentare solo questo episodio a caldo. Io capisco il dubbio, però così no. Erano tre giocatori fuori dall’area di rigore. L’episodio non è commentabile". Sulla partita il tecnico ha visto comunque una buona squadra a Siena, però la prestazione è stata condizionato dall’episodio. "Sulla partita nei primi minuti dovevamo essere più bravi ad aprirla – ha aggiunto Brando -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli spogliatoi. Mister Brando infuriato: "Il rigore è una follia. Gara condizionata»

Gli spogliatoi raccontano spesso più delle parole in campo.

