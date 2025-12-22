Una partita difficile da commentare. Ma mister Lucio Brando non si è nascosto nel post partita. Il tecnico dei minerari analizza una debacle frutto di troppi errori individuali. "Dobbiamo capire che in questa categoria si gioca così, conta più essere solidi che belli – ha detto a fine gara -. Purtroppo è da diverse settimane che gli episodi non ci stanno dando una mano, anzi, per nulla. Continuiamo a vedere una squadra che crea tanto, e anche oggi abbiamo creato molto. Ci troviamo ancora una volta a commentare una partita in cui, per l’ennesima volta, Pacini non ha fatto una parata. Commentiamo una gara in cui la squadra avversaria è stata molto più brava di noi a capitalizzare quello che ha creato, e forse anche quello che noi abbiamo concesso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli spogliatoi. Brando a testa bassa: "Puniti dagli episodi. Noi belli, loro cinici»

Leggi anche: Gli spogliatoi bianconeri. "Dovevamo sfruttare gli episodi»

Leggi anche: LACMA Art + Film Gala 2025: l'eleganza della coda bassa (con tendy) di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look più belli delle star

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gli spogliatoi. Brando a testa bassa: Puniti dagli episodi. Noi belli, loro cinici».

Gli spogliatoi. Brando a testa bassa: "Puniti dagli episodi. Noi belli, loro cinici» - Il tecnico dei minerari analizza una debacle frutto di troppi errori individuali. sport.quotidiano.net