Gli spogliatoi Brando ammette la forza altrui | Ricevuta una buona lezione

Gli spogliatoi raccontano spesso più delle parole in campo. Il Follonica Gavorrano, nel difficile avvio del 2026, ha affrontato una seconda sconfitta nelle ultime tre partite, dopo un pareggio. Brando riconosce la forza avversaria, ammettendo di aver ricevuto una buona lezione. Un momento di riflessione per la squadra, che deve ancora trovare la strada per uscire da questa fase complicata.

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite. Con un pari di mezzo. Il Follonica Gavorrano non riesce ad uscire da un avvio di 2026 disastroso. "È stata una partita complicata. Sapevamo che l’ultima cosa che dovevamo fare era andare in svantaggio – ha spiegato a fine incontro mister Lucio Brando -. È arrivato un grande gol e la partita si è spaccata ulteriormente". Il campo pesante ha condizionato la prestazione dei minerari che non sono riusciti a riprendere l’incontro. "Nel secondo tempo non si è giocato per niente ma questo lo sapevamo – ha aggiunto -. Riceviamo una buona lezione con una squadra che ha le idee molto chiare su come ci si fa a salvare, noi invece dobbiamo imparare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

