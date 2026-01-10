L’arte orafa di Sciacca incanta Palermo le creazioni di Nocito a Villa Zito

L’arte orafa di Sciacca si presenta a Palermo attraverso il percorso espositivo “L’età dell’oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo”, all’interno di Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia. Un’occasione per scoprire l’eccellenza artigiana siciliana e valorizzare le creazioni di Nocito, testimonianza di un’antica tradizione che arricchisce il patrimonio culturale dell’isola.

C’è anche l’eccellenza artigiana di Sciacca nel percorso espositivo “L’età dell’oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo”, in corso a Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia a Palermo. Tra i maestri contemporanei scelti per rappresentare la continuità di un’arte millenaria spicca Laura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

