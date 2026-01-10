L’arte orafa di Sciacca incanta Palermo le creazioni di Nocito a Villa Zito
L’arte orafa di Sciacca si presenta a Palermo attraverso il percorso espositivo “L’età dell’oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo”, all’interno di Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia. Un’occasione per scoprire l’eccellenza artigiana siciliana e valorizzare le creazioni di Nocito, testimonianza di un’antica tradizione che arricchisce il patrimonio culturale dell’isola.
