Il Garante dei detenuti campano, Samuele Ciambriello, ha visitato l’Istituto penale per minorenni di Airola, in provincia di Benevento. La visita si inserisce nel contesto delle recenti modifiche normative del decreto sicurezza, che coinvolgono anche gli adolescenti. L’incontro ha l’obiettivo di monitorare le condizioni di detenzione e discutere delle implicazioni delle nuove disposizioni sui minori in istituto.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello ha fatto visita nella giornata di oggi all’Istituto penale per minorenni di Airola, in provincia di Benevento. Ad accoglierlo la direttrice dell’istituto, la dottoressa Giulia Magliuolo. All’interno della struttura sono presenti 18 detenuti, oltre a due in regime di articolo 21 dell’ordinamento penitenziario. Il Garante ha espresso soddisfazione per il fatto che, nonostante l’avvio dei lavori di ristrutturazione, il carcere minorile resti operativo. “Sono contento che l’IPM sia ancora aperto e mi auguro che lo restino anche tutti i detenuti presenti, senza trasferimenti, così come tutto il personale penitenziario”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Airola, visita del Garante dei detenuti al carcere minorile. Ciambriello: “Nuovo decreto sicurezza coinvolge anche gli adolescenti”

Leggi anche: Garante dei detenuti in visita al carcere minorile di Airola

Carcere minorile di Airola, domani spettacolo teatrale. Ciambriello: “Grande motore di inclusione sociale”Domani, 16 dicembre, presso l’Istituto Penale Minorile di Airola si terrà lo spettacolo teatrale conclusivo di un laboratorio realizzato dall’Associazione Cult M&N’S, finanziato dal Garante Campano delle persone private della libertà.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Visita del Garante Campano dei detenuti al carcere minorile di AirolaNella giornata di oggi il Garante Campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, ha fatto visita al carcere minorile di Airola (Benevento). Ad accoglierlo la direttrice del carcere, dott.ssa Giulia ... tvsette.net

Ipm di Lecce, garante dei detenuti: Criticità nella struttura, biblioteca e cucina ancora non attiviMaria Mancarella si è recata in visita all’Istituto penitenziario minorile, inaugurato lo scorso 20 novembre dopo circa venti anni di inattività, evidenziando anomalie e disservizi ... lecceprima.it

AIROLA e DINTORNI - facebook.com facebook