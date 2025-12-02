Garante dei detenuti in visita al carcere minorile di Airola

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi il Garante Campano delle persone private della libertà personale  Samuele Ciambriello ha visitato il Carcere Minorile di Airola, il quale ospita 24 ragazzi, di cui 2 art. 21. Gli educatori che operano nella struttura sono quattro. Il Garante è stato accompagnato nella visita dalla nuova direttrice Giulia Magliulo, che proviene dalle esperienze delle carceri per adulti e dal Comandante del carcere  Antonio Sgambati. I lavori di ristrutturazione del carcere, seppur iniziati da tempo, sono in fase preliminare: a breve il campo, la palestra e la chiesa non saranno utilizzabili, la stessa mensa sarà sdoppiata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

