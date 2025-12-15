I 140 anni del Carlino ad Ancona | il saluto dei campioni dorici

In occasione del 140° anniversario del Carlino ad Ancona, i campioni dorici Elisa Di Francisca, Tommaso Marini e Gianmarco Tamberi rivolgono un caloroso saluto al giornale, celebrando la storica presenza e il ruolo fondamentale nel panorama sportivo e culturale della città. Un tributo speciale attraverso un video messaggio che sottolinea l'importanza della testata nel tempo.

