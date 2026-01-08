Un rene espiantato a Pavia portato a tempi record ad Ancona con la Giulia Quadrifoglio biturbo dei carabinieri

Pavia, 8 gennaio 2026 – Un rene espiantato all'ospedale di Pavia e destinato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona è stato trasferito questa mattina con l'auto ad alte prestazioni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (equipaggiata con motore a benzina V6 biturbo da 520 Cv), in dotazione al Nucleo radiomobile di Milano: i militari hanno prelevato a Pavia il rene sinistro, custodito in una speciale sacca termica, alle 9 di stamattina, consegnandolo all'équipe medica di Ancona, già pronta per l'intervento di trapianto, alle successive 12.30. La distanza fra Pavia ed Ancona è di circa 420 chilometri: un tragitto che, via autostrada, richiede più di 4 ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un rene espiantato a Pavia portato a tempi record ad Ancona con la Giulia Quadrifoglio biturbo dei carabinieri Leggi anche: Il rene viaggia nella supercar: i carabinieri da Pavia ad Ancona per trasportare l'organo necessario per un trapianto urgente Leggi anche: Maserati McPura e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: le nuove auto dei Carabinieri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un rene espiantato a Pavia portato a tempi record ad Ancona con la Giulia Quadrifoglio biturbo dei carabinieri - Il trasporto speciale ha richiesto tre ore e mezzo di viaggio fino al capoluogo delle Marche: dalle 9 alle 12,30, in tempo per effettuare il trapianto ... ilgiorno.it

In dieci anni è il decimo caso di donazione samaritana in Italia: un uomo ha donato un rene al Centro nazionale trapianti, organo che è stato trapiantato su una sconosciuta in lista d’attesa. Quella che si chiama donazione da vivente samaritana ovvero una pro - facebook.com facebook

